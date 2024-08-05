خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ

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وأوضح أنه "يمكن التخفيف من الارتدادات وتأثير جدار الصوت عبر القيام بالخطوات التالية:- إبقاء النوافذ والابواب الزجاجية مفتوحة ولو بشكل بسيط وذلك لافراغ قوة ضغط جدار الصوت.- ⁠إبدال اي زجاج يوجد به شعر او كسر .- ⁠صيانة الاسقف المتشققة او المنتفخة بشكل موضعي.- ⁠عدم وضع أي نوع من الاثاث او الاضاءة او الكتب وغيرها قرب الأسرة.- ⁠التأكد من تثبيت الخزائن والمكتبات والرفوف والاسقف المستعارة وسخانات الماء".وأكد عزام أهمية "الاستعداد النفسي لا سيما لدى الاطفال عبر الشرح لهم سبب هذا الصوت بشكل علمي".