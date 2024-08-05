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لبنان

خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ

Lebanon 24
05-08-2024 | 12:18
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قال رئيس "شبكة سلامة المباني" المهندس يوسف فوزي عزام في بيان، إنّ "تكرار جدار الصوت مؤخراً أدّى الى تكسير في النوافذ وحتى سقوط أجزاء من الأسقف القديمة، مما قد يسبب إصابات لدى المواطنين".

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وأوضح أنه "يمكن التخفيف من الارتدادات وتأثير جدار الصوت عبر القيام بالخطوات التالية:

- إبقاء النوافذ والابواب الزجاجية مفتوحة ولو بشكل بسيط وذلك لافراغ قوة ضغط جدار الصوت.

- ⁠إبدال اي زجاج يوجد به شعر او كسر .

- ⁠صيانة الاسقف المتشققة او المنتفخة بشكل موضعي.

- ⁠عدم وضع أي نوع من الاثاث او الاضاءة او الكتب وغيرها قرب الأسرة.

- ⁠التأكد من تثبيت الخزائن والمكتبات والرفوف والاسقف المستعارة وسخانات الماء".

وأكد عزام أهمية "الاستعداد النفسي لا سيما لدى الاطفال عبر الشرح لهم سبب هذا الصوت بشكل علمي".
 
 
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