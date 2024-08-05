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لبنان

ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان

Lebanon 24
05-08-2024 | 12:45
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ذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين، ان ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان بسبب القلق من تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل.
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