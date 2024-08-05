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لبنان
جنبلاط يلتقي سفير ألمانيا في كليمنصو
Lebanon 24
05-08-2024
|
12:59
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استقبل الرّئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
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لبنان
وليد جنبلاط
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