جنبلاط يلتقي سفير ألمانيا في كليمنصو

استقبل الرّئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

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