بمؤازرة الجيش.. الدفاع المدني يُسيطر على حريق أحراج العلالي - البترون

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وواجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران أبرزها سرعة الهواء التي أعاقت عمليات الإطفاء وأدّت الى انتشار النيران بسرعة قياسية حتى كادت أن تلامس المنازل، إلا أن تضافر جهود العناصر لجهة تبريد البقع الجغرافية المحيطة بالمنازل حال دون وصول النار إليها.وستستمر عمليات المراقبة في موقع الحريق للتدخل على الفور عند وقوع أي طارئ، وقد أعطى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار توجيهاته للعناصر "لجهة ضرورة تبريد رقعة الحريق جيداً والتحقق من إخماد البؤر".