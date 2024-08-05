3 غارات.. إسرائيل تقصف بلدة لبنانية حدوديّة!

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارات جوية جديدة استهدفت بلدة كفركلا - جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن غارتين استهدفتا حيّ النورية في البلدة، كما طالت غارة أخرى حي الضهور.