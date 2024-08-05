"عصابات" في منطقة لبنانية.. ووزير يهدّدهم!

كتب وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "اليوم وبناء على توجيهاتي ومتابعتي الشخصية، نظمت وزارة الاقتصاد - مديرية حماية المستهلك محاضر ضبط بحق كل من أصحاب المولدات المخالفين في الدامور الذين تصح تسميتهم عصابة المولدات، لمخالفتهم التسعيرة التي حدّدتها وزارة الطاقة، وفرض رسوم غير قانونية، تبعا لشكاوى نواب وأهالي المنطقة. لكن العصابة ردت بشكل همجي متّبعةً شريعة الغاب، فقطعت الكهرباء عن أهل الدامور، مستخدمةً عبارة بدنا نربيهم يتشكو".

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وأضافت: "جوابي لكم ايها المخالفون الجشعون العصا لمن عصى.. بقوة القانون والعدالة. وليكن بعلم الجميع لن أتراجع قيد أنملة عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفين، وسأعمل جاهداً لجرهم الى العدالة ومحاسبتهم بقوة القانون. وادعو جميع المعنيين من بلديات ووزارات وأجهزة وقضاء إلى مؤازرة تحركنا لحماية المواطن المتعب وخاصة في هذه الظروف القاهرة".