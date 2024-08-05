داخل الضاحية.. هؤلاء أوقفهم الجيش!

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه على أثر إشكال تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى مقتل أحد المواطنين نتيجة خلافات شخصية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية المواطنين (ش.م.) و(ح.م.) و(ح.ع.م.) والسوري (س.ك.)، ودهمت منزل المواطن (ا.م.) لتورطهم في الإشكال وتأليفهم عصابة مسلحة وإطلاقهم النار بهدف ترهيب المواطنين، إضافة إلى إحراقهم محال تجارية، وضبطت خلال عملية الدهم كمية من الذخائر الحربية وأعتدة عسكرية".كما أوقفت وحدة من الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة الفلسطينيَّين (ص.م.) و(م.ع.)، المطلوبَين لإطلاقهما النار، وفقاً للبيان.وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.