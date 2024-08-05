استهدف العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أطراف بلدة علما الشعب، وذلك تزامناً مع إطلاقه قذيفة إنارة في أجواء موقع بركة ريشا.

وكان جيش العدو قصف مساء بلدة كفركلا بواسطة 3 غارات جوية، كما قصف أيضاً أطراف بلدة كفرشوبا.

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