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لبنان

هجومٌ لـ"حزب الله" وقصف إسرائيليّ.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

Lebanon 24
05-08-2024 | 16:28
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استهدف العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أطراف بلدة علما الشعب، وذلك تزامناً مع إطلاقه قذيفة إنارة في أجواء موقع بركة ريشا.
وكان جيش العدو قصف مساء بلدة كفركلا بواسطة 3 غارات جوية، كما قصف أيضاً أطراف بلدة كفرشوبا.
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في المقابل، أعلن "حزب الله" شن هجوم جويّ بسربٍ من المُسيرات الإنقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات غولاني)، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها.
 
 
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