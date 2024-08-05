هدف جوي مشبوه عبر من لبنان.. اليكم ما جرى شمال اسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي انه وبعد إطلاق صفارات الإنذار في مستعمرتي كيرم بن زمرا وغوش حلاف، في الجليل الأعلى، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان، مشيرا الى انه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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