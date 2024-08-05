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لبنان

هدف جوي مشبوه عبر من لبنان.. اليكم ما جرى شمال اسرائيل

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:50
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أعلن الجيش  الإسرائيلي انه وبعد إطلاق صفارات الإنذار في مستعمرتي كيرم بن زمرا وغوش حلاف، في الجليل الأعلى، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش في اعتراض هدف جوي  مشبوه عبر من لبنان، مشيرا الى انه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
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