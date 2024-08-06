رداً على ‌اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية.. "الحزب" يستهدف مستعمرة افيفيم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‌اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف عناصر الحزب اليوم مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.

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