"حزب الله" يكاد ينهي استعداداته

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يسعى "حزب الله" الى زيادة استعداداته على المستويات كافة تحسبا لحصول مواجهة شاملة في المنطقة، واهم هذه الاستعدادات ما يتعلق بـ "النازحين والمهجرين".وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب يكاد ينهي استعداداته المرتبطة بتأمين اماكن ايواء لجميع من يتوقع ان يغادروا منازلهم في حال اندلعت وتحديدا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت واهالي الجنوب.وتعتبر المصادر ان الحزب لديه خيارات كثيرة سيستخدمها، ان كان عبر الاستفادة من بعض مباني الادارات العامة او تأمين مساكن في مناطق امنة او الاستفادة من مناطق القوى الحليفة لنقل النازحين اليها.وفي سياق متصل، أوضح مرجع عسكريّ أنّ تأخير إيران و"حزب الله" ردّهما على إسرائيل، على اثر إغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكريّ في "الحزب" فؤاد شكر في حارة حاريك، يرجع إلى أنّ طهران وحلفاءها يُريدون إبقاء الإسرائيليين بحالة خوف واستنفار، وكيّ يكون هجومهما مفاجئاً وخاطفاً.وأضاف أنّ إيران ومحور "المقاومة" يدرسون ويُحدّدون أهدافهم داخل إسرائيل بشكل دقيقٍ، كيّ لا تتوسّع الحرب إلى لبنان وإيران واليمن وسوريا والعراق، وان تظلّ المعارك محصورة في غزة وفي جنوب لبنان".