تراجع إضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 10 آلاف ليرة والمازوت 12 الف ليرة والغاز 10 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.601.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.640.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.442.000 ليرة لبنانيةالغاز: 915.000 ليرة لبنانية