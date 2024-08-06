الطقس غدا قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

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-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تتخطى معدلاتها على الجبال وفي الداخل. -الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تتخطى معدلاتها على الجبال وفي الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و33، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة احيانا، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما ترتفع في الداخل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 28 درجة، في الداخل من 20 إلى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية - غربية، سرعتها بين 10 و 35كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة خصوصا في الفترة المسائية بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

- البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,53

-ساعة غروب الشمس: 19,34