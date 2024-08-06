أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الشياح

أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، بأن "عطلا طرأ على سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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