30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحواط: نداء وطني يحدّد خارطة المواجهة لاستعادة لبنان
Lebanon 24
06-08-2024
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب زياد الحواط على منصة "إكس": "وصلنا إلى القعر وصار الهروب من لبنان حلم المقيمين لا سيما الشباب. نهبوا وهرّبوا ودمّروا ما تبقى من اقتصاد، وخطفوا أنفاس اللبنانيين خدمة لمشاريع خارجية لا تعنينا. حتى موسم الاصطياف الذي يشكّل لقاء للأحبّة بين المقيمين والمنتشرين في كل بقاع الأرض تم إغتياله وحرمان اللبنانيين من فسحة الأوكسيجين هذه. المطلوب اليوم كسر هذه الحلقة بنداء وطني على غرار نداء المطارنة الموارنة عام ٢٠٠٠ يسمّي الأشياء بأسمائها ويحدّد خارطة المواجهة لإستعادة لبنان. للآخر صامدون حتى قيامة الوطن".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
12:18 | 2024-08-05
05/08/2024 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
06:25 | 2024-08-05
05/08/2024 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
09:24 | 2024-08-05
05/08/2024 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة انفصلت عن حبيبها: تعرّضت للخيانة
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة انفصلت عن حبيبها: تعرّضت للخيانة
06:42 | 2024-08-05
05/08/2024 06:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-08-06
هذا ما سيشهده "حزب الله" خلال الحرب.. "غنائم" وخسائر!
04:58 | 2024-08-06
اندلاع حريق كبير في بلدة اده جبيل
04:43 | 2024-08-06
ياسين: مسؤوليتنا توحيد الصفوف والضغط على المجتمع الدولي
04:43 | 2024-08-06
بصواريخ "بركان".. "الحزب" يستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي
04:39 | 2024-08-06
الراعي ترأس قداس عيد التجلي: يا رب نسألك أن تجدد فينا النعمة
04:35 | 2024-08-06
وزير خارجية مصر يدين الاعتداءات المتكررة على لبنان: وقف النار بغزة هو السبيل الوحيد للتهدئة
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 12:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 12:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 12:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24