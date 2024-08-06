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لبنان

الحواط: نداء وطني يحدّد خارطة المواجهة لاستعادة لبنان

Lebanon 24
06-08-2024 | 03:27
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "إكس": "وصلنا إلى القعر وصار الهروب من لبنان حلم المقيمين لا سيما الشباب. نهبوا وهرّبوا ودمّروا ما تبقى من اقتصاد، وخطفوا أنفاس اللبنانيين خدمة لمشاريع خارجية لا تعنينا. حتى موسم الاصطياف الذي يشكّل لقاء للأحبّة بين المقيمين والمنتشرين في كل بقاع الأرض تم إغتياله وحرمان اللبنانيين من فسحة الأوكسيجين هذه. المطلوب اليوم كسر هذه الحلقة بنداء وطني على غرار نداء المطارنة الموارنة عام ٢٠٠٠ يسمّي الأشياء بأسمائها ويحدّد خارطة المواجهة لإستعادة لبنان. للآخر صامدون حتى قيامة الوطن".
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