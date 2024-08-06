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لبنان

ما جديد ادعاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على بعض المؤسسات في البقاع؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 03:19
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قامت الخبيرة كارول السخن مع الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٤ وبتكليف من القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، بمعاودة زيارة ٣ مؤسسات صناعية هما معمل حجار فود وشاتو خربة قنافار ومعمل الفا انترفود، وذلك لأخذ العينات من المياه الصناعية المعالجة في المؤسسات المذكورة وتقييم فعالية المعالجة.
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كما قامت الخبيرة والفرق الفنية التابعة للمصلحة بأخذ عينات من مستشفيين اثنين هما مستشفى شتورا ومستشفى رياق وذلك بطلبٍ منهما بعدما أفادا بانتهاء محطات المعالجة بالفعالية المطلوبة.
 
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