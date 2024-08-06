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لبنان

نهرا طلب من أمن الدولة إبلاغ السوريين غير الشرعيين إخلاء قرى في الكورة

Lebanon 24
06-08-2024 | 03:42
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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا 3 قرارات طلب فيها من المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال، بإخلاء السوريين غير الشرعين في بلدات برسا وكفرعقا وبصرما في قضاء الكورة.

وجاء في نص القرار المتعلق بهذه البلدات: "جانب المدير الاقليمي لأمن الدولة ، للإطلاع وتكليف مؤازرة البلديات المعنية وإبلاغ السوريين غير الشرعي - وجوب الإخلاء خلال مهلة خمسة أيام على أن يصار إلى إعادة الكشف في نهاية المهلة للتأكد في تنفيذ مضمون التكليف وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر".
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وكان سبق ان رفعت مجالس بلدية هذه البلدات نص الاحالة إلى المحافظ نهرا المتعلق بموضوع  معالجة الوجود السوري غير الشرعي في املاك بلدياتهم، طالبة المؤازرة الأمنية لإخلاء السوريين المقيمين بصورة غير  شرعية.
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