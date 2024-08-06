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لبنان

بهية الحريري نعت محمد السيد: سعى دائماً للخير العام من كل موقع شغله

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:09
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نعت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري المهندس محمد السيد (عضو المجلس البلدي السابق لبلدية صيدا وعضو قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل ) الذي غيبه الموت امس الإثنين بعد صراع مع المرض.
وقالت الحريري: "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الأخ والصديق العزيز المهندس محمد السيد رحمه الله الذي يرحل عن هذه الدنيا بعد مسيرة إنسانية ومهنية واجتماعية زاخرة بالعطاء". 
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أضافت: "برحيل محمد السيد رحمه الله، أفقد أخاً ورفيق درب في مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ملتزماً نهجه في حب الوطن والعمل من أجل الإنسان فيه. شعلة متقّدة بالنشاط في كل موقع ومجال كان له فيه حضور أو مساهمة". 
تابعت: "تفقده صيدا إبناً باراً ووفياً لقيمها العائلية والإنسانية ولثوابتها الوطنية، وساعياً دائماً للخير العام من كل موقع شغله او مهمة تصدى لها سواء من خلال متابعته للعديد من الملفات الحياتية اثناء عضويته لمجلس بلدية صيدا او من خلال نشاطه ودوره المهني والنقابي الفعال في قطاع المهن الحرة وقطاع المهندسين في تيار المستقبل وفي لجان مؤسسة الحريري، محباً لمدينته ووطنه، مسكوناً قلباً وعقلاً بروح المبادرة لمساعدة الآخرين ، رجل رأي وموقف لا يحيد عن كلمة الحق ولو على نفسه، صاحب إرادة وعزيمة لا تلين في مواجهة الملمّات والصعاب وحتى في ذروة صراعه مع المرض". 
وختم: "أتقدم بخالص التعازي الى عائلة الراحل العزيز مشاركة إياهم في مصابهم الأليم وسائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان".
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