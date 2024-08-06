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لبنان
بصواريخ "بركان".. "الحزب" يستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
06-08-2024
|
04:43
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 11:07 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 06-08-2024، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.
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