Advertisement

لبنان

وزير خارجية مصر يدين الاعتداءات المتكررة على لبنان: وقف النار بغزة هو السبيل الوحيد للتهدئة

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1230961-638585414985938119.jpg
Doc-P-1230961-638585414985938119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي،  دعم مصر وتضامنها مع لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، لافتا الى أن بلاده تدين التصعيد في المنطقة والاعتداءات المتكررة على لبنان، بما في ذلك قصف ضاحية بيروت.
Advertisement
 
وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب: "نعيد التأكيد على دعم مصر الكامل لتنفيذ القرار 1701، ونؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار بشكل كامل من جانب كافة الأطراف المعنية".
 
 
كما حذر من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية شاملة، مؤكدا رفضه الاغتيالات السياسية وانتهاك سيادة الدول. وقال: "السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة، هو التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ومصر مستمرة بجهود الوساطة للتوصل لصفقة لوقف الحرب هناك".
 
بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني: "يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن "الخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد، تتم عبر وقف العدوان الإسرائيلي في غزة، لأن توسع رقعة الحرب بات جديا اذا لم يتحرك المجتمع الدولي".
 
وأضاف بو حبيب: "التصعيد الاسرائيلي الاخير في المنطقة يقوض الاتصالات التي تبذلها مصر، ويضرب مبادرة الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف الحرب".
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-08-06
07:42 | 2024-08-06
07:35 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:12 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24