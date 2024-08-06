وزير خارجية مصر يدين الاعتداءات المتكررة على لبنان: وقف النار بغزة هو السبيل الوحيد للتهدئة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، دعم مصر وتضامنها مع لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، لافتا الى أن بلاده تدين التصعيد في المنطقة والاعتداءات المتكررة على لبنان، بما في ذلك قصف ضاحية بيروت.

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"نعيد التأكيد على دعم مصر الكامل لتنفيذ القرار 1701، ونؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار بشكل كامل من جانب كافة الأطراف المعنية". وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب:

كما حذر من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية شاملة، مؤكدا رفضه الاغتيالات السياسية وانتهاك سيادة الدول. وقال: "السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة، هو التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ومصر مستمرة بجهود الوساطة للتوصل لصفقة لوقف الحرب هناك".

بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني: "يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن "الخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد، تتم عبر وقف العدوان الإسرائيلي في غزة، لأن توسع رقعة الحرب بات جديا اذا لم يتحرك المجتمع الدولي".

وأضاف بو حبيب: "التصعيد الاسرائيلي الاخير في المنطقة يقوض الاتصالات التي تبذلها مصر، ويضرب مبادرة الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف الحرب".