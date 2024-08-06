ياسين: مسؤوليتنا توحيد الصفوف والضغط على المجتمع الدولي

كتب النائب ياسين ياسين على منصة "إكس":

"العالم اليوم يشهد مجددًا على الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الأبرياء في بلدة ميفدون، حيث سقط مدنيون ابرياء بين قتلى وجرحى في غارة همجية، تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة على شعبنا وأرضنا. إننا، أبناء هذه الأرض، سنبقى دائمًا ضد ما يقوم به هذا الكيان الغاصب للانسانية والارض والقاتل للسلام والحياة. ان صمت المجتمع الدولي الذي يتغنى بالانسانية والديموقراطية وكانه يبارك بذلك وحشية الجرائم في الجنوب اللبناني وفي مدينة غزة. إن مسؤوليتنا اليوم هي العمل على توحيد الصفوف وتعزيز التضامن بين جميع الشعوب المحبة للسلام والعدالة. وأن نضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الأعمال البربرية وايقاف الحرب وآلة القتل الصهيونية. الرحمة لشهداء الجنوب وغزة وندعو بالشفاء العاجل للجرحى".