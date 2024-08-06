بالصورة... إصابة طفل بالقصف الإسرائيليّ على بلدة الوزاني

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أنّ القصف المدفعي الإسرائيليّ على بلدة الوزاني أدّى إلى إصابة طفل من مواليد العام 2011 بجروحٍ متوسطة.

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