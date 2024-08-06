Advertisement

لبنان

بالصورة... إصابة طفل بالقصف الإسرائيليّ على بلدة الوزاني

Lebanon 24
06-08-2024 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1230969-638585435593207523.jpg
Doc-P-1230969-638585435593207523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أنّ القصف المدفعي الإسرائيليّ على بلدة الوزاني أدّى إلى إصابة طفل من مواليد العام 2011 بجروحٍ متوسطة.
 
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
قصف مدفعي إسرائيلي على أحد بساتين الوزاني والعدوّ يُطلق رشقات رشاشة باتّجاه بعض أحياء بلدة كفركلا
lebanon 24
06/08/2024 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: ندين الاعتداءات المتكررة على لبنان بما في ذلك قصف ضاحية بيروت
lebanon 24
06/08/2024 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر المستجدات جنوبًا: قصف مدفعي اسرائيلي يطال بلدات عدة
lebanon 24
06/08/2024 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف روسي عنيف يهزّ كييف.. والدفاعات الأوكرانية تتصدى
lebanon 24
06/08/2024 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الوزاني

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-08-06
07:42 | 2024-08-06
07:35 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:12 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24