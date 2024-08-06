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لبنان

يتعلق بالسوريين غير الشرعيين.. قرار لنهرا في بلدة كرم سده

Lebanon 24
06-08-2024 | 05:20
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اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قراراً طلب فيه من المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال، اجلاء السوريين غير الشرعين في بلدة كرم سده قضاء زغرتا .
وجاء في نص القرار : "جانب المدير الاقليمي لأمن الدولة ، للإطلاع وتكليف مؤازرة البلدية المعنية وإبلاغ السوريين غير الشرعي - وجوب الإخلاء خلال مهلة ١٥ يوم على أن يصار إلى إعادة الكشف في نهاية المهلة وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر والإفادة".
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