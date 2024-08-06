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لبنان

طائرات لـ"حزب الله" في سماء إسرائيل... إنفجارات وحريق وإصابات (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2024 | 05:39
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "حزب الله" استهدف منشأة عسكريّة في نهاريا، بطائرات مسيّرة.
 
 
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّ "النيران اشتعلت داخل القاعدة العسكريّة بعد مهاجمتها بعدد من الطائرات من دون طيار انطلقت من لبنان".


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ 5 إسرائيليين أُصيبوا في الهجوم، إضافة إلى جنديين إثنين.
 
 
وكانت "الميادين" أشارت إلى أنّ سرباً من الطائرات المسيّرة لم يتم كشفه، مرّ فوق شلومي ونهاريا وعكا.
 
 
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لمسيّرة أطلقها "حزب الله"، وهي في أجواء منطقة نهاريا.
 
 
كما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن سماع دويّ إنفجارات في مدينة حيفا.
 
 
وفي وقت لاحقٍ، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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