أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "حزب الله" استهدف منشأة عسكريّة في نهاريا، بطائرات مسيّرة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّ "النيران اشتعلت داخل القاعدة العسكريّة بعد مهاجمتها بعدد من الطائرات من دون طيار انطلقت من لبنان".





وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ 5 إسرائيليين أُصيبوا في الهجوم، إضافة إلى جنديين إثنين.



وكانت "الميادين" أشارت إلى أنّ سرباً من الطائرات المسيّرة لم يتم كشفه، مرّ فوق شلومي ونهاريا وعكا.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لمسيّرة أطلقها "حزب الله"، وهي في أجواء منطقة نهاريا.