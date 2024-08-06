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لبنان

بيان للمدير العام للتربية... هذه تفاصيله

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:05
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صدر عن المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة البيان الآتي:
يذكّر صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة إدارات المدارس الخاصّة بوجوب تسديد الدفعة الثالثة للصندوق وفق البروتوكول الموقع بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية، وكذلك الدفعتين الأولى والثانية في موعد نهائي أقصاه ١٥ آب٢٠٢٤ لمن تخلف عن تسديد تلك الدفعات حتى تاريخه وذلك كي يتمكّن الصندوق من تسديد الزيادات على معاشات الأساتذة المتقاعدين نهاية هذا الشهر.
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مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للتربية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.
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