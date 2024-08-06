Advertisement

لبنان

حكمت أبو زيد رئيساً لمجلس إدارة OMT

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1230992-638585487432202225.jpg
Doc-P-1230992-638585487432202225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة OMT "تعيين السيد حكمت أبو زيد رئيسًا لمجلس الإدارة خلفا للمحامي توفيق معوض".

وأشارت في بيان إلى أن "هذا التعيين يأتي في إطار التزام الشركة ومجلس إدارتها بتعزيز الحوكمة ومواكبة التطور المستمر في القطاع المالي".
Advertisement

وتابع البيان أن "السيد أبو زيد يتمتع بخبرة وازنة في القطاع المالي، وقد تم تعيينه عضوا تنفيذيا في مجلس إدارة OMT بعد عودته من الخارج في العام 2009، حيث عمِل على تطوير خطّة إعادة هيكلة الشركة، لتعزيز مكانتها وريادتها في تقديم الحلول المالية في لبنان. وساهم في إطلاق شعار "حدك"، وفي تطوير شبكة وكلاء OMT وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص. وفي العام 2019".

ولفت إلى أنه "تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أشرف إلى جانب السيدة جويا معوض النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والسيد ناجي أبو زيد الرئيس التنفيذي للشركة، على تطبيق خطة التحول الرقمي في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-08-06
07:42 | 2024-08-06
07:35 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:12 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24