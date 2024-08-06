حكمت أبو زيد رئيساً لمجلس إدارة OMT

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أعلنت شركة OMT "تعيين السيد حكمت أبو زيد رئيسًا لمجلس الإدارة خلفا للمحامي توفيق معوض".وأشارت في بيان إلى أن "هذا التعيين يأتي في إطار التزام الشركة ومجلس إدارتها بتعزيز الحوكمة ومواكبة التطور المستمر في القطاع المالي".وتابع البيان أن "السيد أبو زيد يتمتع بخبرة وازنة في القطاع المالي، وقد تم تعيينه عضوا تنفيذيا في مجلس إدارة OMT بعد عودته من الخارج في العام 2009، حيث عمِل على تطوير خطّة إعادة هيكلة الشركة، لتعزيز مكانتها وريادتها في تقديم الحلول المالية في لبنان. وساهم في إطلاق شعار "حدك"، وفي تطوير شبكة وكلاء OMT وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص. وفي العام 2019".ولفت إلى أنه "تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أشرف إلى جانب السيدة جويا معوض النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والسيد ناجي أبو زيد الرئيس التنفيذي للشركة، على تطبيق خطة التحول الرقمي في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية".