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لبنان

بعدما استهدفها "الحزب".. رئيس بلديّة نهاريا يتحدّث عن بيروت هذا ما قاله

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:12
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أكد رئيس بلدية نهاريا أن "عدة طائرات حلقت وانفجرت في المدينة"، مشيراً إلى أن "هناك أضراراً وتقارير عن وقوع إصابات". 
 
وأضاف: "على إسرائيل أن تقرر تطبيق القانون، وما يحدث في نهاريا يجب أن يحدث في بيروت". 
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وكان حزب الله استهدف نهاريا ظهر اليوم بطائرات مسيّرة ما أدى إلى إصابة شخصين وسيارة. 

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