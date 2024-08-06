بعدما استهدفها "الحزب".. رئيس بلديّة نهاريا يتحدّث عن بيروت هذا ما قاله

أكد رئيس بلدية نهاريا أن "عدة طائرات حلقت وانفجرت في المدينة"، مشيراً إلى أن "هناك أضراراً وتقارير عن وقوع إصابات".

وأضاف: "على إسرائيل أن تقرر تطبيق القانون، وما يحدث في نهاريا يجب أن يحدث في بيروت".

Advertisement

وكان حزب الله استهدف نهاريا ظهر اليوم بطائرات مسيّرة ما أدى إلى إصابة شخصين وسيارة.