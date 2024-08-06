بري بحث مع نقباء في طرابلس والشمال الاوضاع العامة وشؤوناً نقابية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقباء المهن الحرة في طرابلس والشمال ، نقيب المهندسين شوقي فتفت ، نقيب المحامين سامي الحسن ، نقيب الأطباء الدكتور محمد صافي ونقيب أطباء الاسنان الدكتور ناظم الحفار، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤوناً نقابية لاسيما تلك المتصلة بالصناديق العائدة لنقابات المهندسين والمحامين والاطباء واطباء الاسنان وحقوق المودعين .كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.