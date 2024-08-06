Advertisement

لبنان

بري بحث مع نقباء في طرابلس والشمال الاوضاع العامة وشؤوناً نقابية

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1231000-638585480924860065.jpg
Doc-P-1231000-638585480924860065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقباء المهن الحرة في طرابلس والشمال ، نقيب المهندسين شوقي فتفت ، نقيب المحامين سامي الحسن ، نقيب الأطباء الدكتور محمد صافي ونقيب أطباء الاسنان الدكتور ناظم الحفار،  حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤوناً نقابية لاسيما تلك المتصلة بالصناديق العائدة لنقابات المهندسين والمحامين والاطباء واطباء الاسنان وحقوق المودعين .
Advertisement

كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-08-06
07:42 | 2024-08-06
07:35 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:12 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24