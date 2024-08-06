لمواكبة أي مستجد أمني ... اجتماع بين المكاري ورؤساء الوحدات في وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان

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عقد وزير الاعلام زياد المكاري اجتماعاً مع رؤساء الوحدات والدوائر والاقسام في الوزارة وتلفزيون لبنان.واعطى الوزير المكاري في خلال الاجتماع، توجيهاته لـ"البقاء في أقصى درجات الجهوز مواكبة لاي وضع أمني قد يستجد ".وتم الإتفاق على تشكيل فريق عمل متكامل للتنسيق بين كل منصات الوزارة الاعلامية، مما يضمن سرعة العمل ووقته وديمومته وبخاصة على الصعيدين التقني والبشري.