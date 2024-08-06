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لبنان

بيرم طلب من مجالس العمل التحكيمية استئناف عملها

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:53
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اصدر وزير العمل مصطفى بيرم تعميماً طلب فيه من مفوضي الحكومة وممثلي اصحاب العمل والعمال في مجالس العمل التحكيمية استئناف عملهم والنظر في الملفات المعروضة تبعاً لما كان ساريا قبل فترة الاضراب ، وذلك بناء على مرسوم اصدره مجلس الوزراء حمل الرقم 13618 تاريخ 10/7/2024( تعديل تعويضات اللجان العامة في الادارات العامة).
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من جهة ثانية استقبل الوزير بيرم اليوم النائب حيدر ناصر وعرض معه الاوضاع العامة .
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