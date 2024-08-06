Advertisement

لبنان

المكاري بحث مع كلاوس في أوضاع اللاجئين

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1231006-638585494270224931.png
Doc-P-1231006-638585494270224931.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاعلام زياد المكاري، مديرة شؤون الاونروا  في لبنان  دوروثي كلاوس.

 وتم البحث في الاوضاع العامة لا سيما اوضاع اللاجئين والتنسيق الاعلامي بين الوزارة والمنظمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام زياد مكاري يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
06/08/2024 14:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دكتوراه في الأدب الفرنسي مع تقدير مشرّف جداً لمستشارة وزير الإعلام إليسار نداف
lebanon 24
06/08/2024 14:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد المكاري يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
06/08/2024 14:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام إلى تونس
lebanon 24
06/08/2024 14:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

الإعلام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-08-06
07:42 | 2024-08-06
07:35 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:12 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24