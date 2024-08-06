المكاري بحث مع كلاوس في أوضاع اللاجئين

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري، مديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروثي كلاوس.



وتم البحث في الاوضاع العامة لا سيما اوضاع اللاجئين والتنسيق الاعلامي بين الوزارة والمنظمة.

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