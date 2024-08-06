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لبنان

وفيق صفا بخير

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:15
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بعد تداول أخبار عن استهداف مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون، قالت أوساط مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان 24"، إنّ "وفيق صفا بخير".
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الغارة الإسرائيليّة على المنزل في ميفدون، أدّت إلى استشهاد 5 أشخاص.
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