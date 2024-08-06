Advertisement

بعد تداول أخبار عن استهداف مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون، قالت أوساط مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان 24"، إنّ "وفيق صفا بخير".وتجدر الإشارة إلى أنّ الغارة الإسرائيليّة على المنزل في ميفدون، أدّت إلى استشهاد 5 أشخاص.