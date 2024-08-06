شهيد في الغارة التي استهدفت بلدة العديسة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه ان الغارة التي استهدفت أطراف العديسة - رب الثلاثين أدت إلى استشهاد شخص وجرح آخر.

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