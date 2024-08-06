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لبنان

شهيد في الغارة التي استهدفت بلدة العديسة

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:12
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه ان الغارة التي استهدفت أطراف العديسة - رب الثلاثين أدت إلى استشهاد شخص وجرح آخر. 
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