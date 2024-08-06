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لبنان
رداً على اغتيال شكر.. هل بدأ هجوم حزب الله على إسرائيل؟
Lebanon 24
06-08-2024
|
07:15
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن هجوم حزب الله ليس ردا على اغتيال المسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر إنما على غارات إسرائيل الأخيرة على جنوب لبنان.
وكان حزب الله استهدف قاعدة عسكرية في نهاريا ظهر اليوم، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 5 إسرائيليين وجنديين.
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