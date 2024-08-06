رداً على اغتيال شكر.. هل بدأ هجوم حزب الله على إسرائيل؟

وكان حزب الله استهدف قاعدة عسكرية في نهاريا ظهر اليوم، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 5 إسرائيليين وجنديين.

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن هجوم حزب الله ليس ردا على اغتيال المسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر إنما على غارات إسرائيل الأخيرة على جنوب لبنان.