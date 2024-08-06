سليمان فرنجيه بحث مع السفير الإيطالي الجديد في التطورات الميدانية

استقبل رئيس" تيار المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير الإيطالي الجديد لدى لبنان فابريتسيو مارتشيلي.



وكان بحثٌ في المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة خصوصاً على ضوء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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