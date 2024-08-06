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لبنان

سليمان فرنجيه بحث مع السفير الإيطالي الجديد في التطورات الميدانية

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:42
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استقبل رئيس" تيار المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير الإيطالي الجديد لدى لبنان فابريتسيو مارتشيلي.

وكان بحثٌ في المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة خصوصاً على ضوء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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