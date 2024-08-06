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لبنان

الأهالي متحوفون من وصول النيران إلى المنازل.. حريق كبير في كفرعبيدا!

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:44
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اندلع حريق كبير بأحراج  بلدة كفرعبيدا في البترون، وامتدت النيران بشكل كبير بسبب سرعة الهواء.
 
وقد ناشد الاهالي الدفاع المدني التحرك السريع  قبل اقتراب النيران من المنازل .
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حريق

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