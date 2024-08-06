الأهالي متحوفون من وصول النيران إلى المنازل.. حريق كبير في كفرعبيدا!

اندلع حريق كبير بأحراج بلدة كفرعبيدا في البترون، وامتدت النيران بشكل كبير بسبب سرعة الهواء.

وقد ناشد الاهالي الدفاع المدني التحرك السريع قبل اقتراب النيران من المنازل .