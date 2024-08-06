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لبنان

"الهيئة الصحية الإسلامية": نفذنا عمليات إطفاء وإنقاذ بعد اعتداء ميفدون

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:03
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 أفادت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية جبل عامل الثانية في بيان، انه "وبعد الإعتداء الصهيوني الذي طاول أهلنا في بلدة ميفدون الجنوبية، على الفور تحركت فرق الطوارئ الميدانية بإتجاه المنطقة المستهدفة".
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وأضاف: "نفذت عمليات إطفاء وإنقاذ ونقل المصابين الى مستشفيات منطقة النبطية".
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