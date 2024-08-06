"الهيئة الصحية الإسلامية": نفذنا عمليات إطفاء وإنقاذ بعد اعتداء ميفدون

Advertisement

أفادت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية جبل عامل الثانية في بيان، انه "وبعد الإعتداء الصهيوني الذي طاول أهلنا في بلدة ميفدون الجنوبية، على الفور تحركت فرق الطوارئ الميدانية بإتجاه المنطقة المستهدفة".وأضاف: "نفذت عمليات إطفاء وإنقاذ ونقل المصابين الى مستشفيات منطقة النبطية".