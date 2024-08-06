إشكال كبير... أطلق النار عليه وقتله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال عائليّ كبير في بلدة راسنحاش - قضاء البترون.

وبحسب المعلومات، عمد غ.م إلى إطلاق النار من سلاح حربيّ على خ.ش، وأصابه في صدره وتُوفي.