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لبنان

إشكال كبير... أطلق النار عليه وقتله

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال عائليّ كبير في بلدة راسنحاش - قضاء البترون.
 
 
وبحسب المعلومات، عمد غ.م إلى إطلاق النار من سلاح حربيّ على خ.ش، وأصابه في صدره وتُوفي.
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إشكال

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