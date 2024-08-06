نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان تعلن الإضراب!

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أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، انها "قررت الاضراب التحذيري غداً الاربعاء الواقع في 7/8/2024، وذلك بعد رفض معالي وزير المالية الموافقة على تطبيق المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024 ، علما ان عمال ومستخدمي المؤسسة يقومون بكامل واجباتهم الوظيفية في ظل هذه الحرب الشعواء على لبنان، وخصوصا جنوبنا الحبيب لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين مع تعرض محطات التحويل الرئيسية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان للقصف".وأشارت الى انها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب".