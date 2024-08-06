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لبنان

البيسري استقبل رئيس المجلس العام الماروني

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:13
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 إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد من المجلس وعرض معهم الأوضاع العامة.

 كما اطّلع على نشاطات المجلس وحضوره الفعّال بجانب المواطنين عبر الخدمات التي يقدمها.
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