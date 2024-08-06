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لبنان

توقيف مروّج مخدرات في محلّة الرملة البيضاء

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:37
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في مدينة بيروت، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص بترويج مواد مخدّرة، على متن دراجة آليّة، في محلّة الرّملة البيضاء. 
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّته، وتبيّن أنه يُدعى:
- س. ر. (مواليد عام 1992، لبناني) 
بتاريخ 03-08-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه، بالجرم المشهود، في المحلّة المذكورة أعلاه، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة لون أسود وأحمر من دون لوحات، تمّ ضبطها، 
وضبط كميّة من المخدّرات المُعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:
• /43/ كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على حوالي /0،5/ غ. من مادة الكوكايين
• /16/ كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على حوالي /20/ غ. من مادة حشيشة الكيف
• /3/ أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي /50/ غ. من مادة حشيشة الكيف  
• كيس نايلون لون زيتي بداخله حوالي /25/ غ. من مادة حشيشة الكيف
• /7/ أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي /7/ غ. من مادة الماريجوانا
• كيس نايلون شفاف بداخله /28/ حبة كبتاغون
• قارورة زجاجيّة بداخلها مادّة شفّافة سائلة نوع "كيتامين"
• كيس نايلون شفاف بداخله /15/ حبة من مادة XTC
•  كيس شفاف نايلون بداخله بقايا من مادة حشيشة الكيف بحجم حبة اللوز
•  مبلغ وقدره /745/ دولارًا أميركيًّا، وحوالي /2،500،000/ ل.ل
•  هاتف خلوي.       
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎3 فسوى_المنلدلخسا 닭 مفرزة استقصاء بيروت توقف مروج مخدرات على متن دراجة آليّة وتضبط بحوزته كميّة من المواد المخدرة المديرية العامَة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة خدمة ثقة شراكة @lebisf fo DXf0@lebisf www.isf.gov.lb‎"‎‎
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