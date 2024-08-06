توقيف مروّج مخدرات في محلّة الرملة البيضاء

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في مدينة بيروت، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص بترويج مواد مخدّرة، على متن دراجة آليّة، في محلّة الرّملة البيضاء.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّته، وتبيّن أنه يُدعى:- س. ر. (مواليد عام 1992، لبناني)بتاريخ 03-08-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه، بالجرم المشهود، في المحلّة المذكورة أعلاه، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة لون أسود وأحمر من دون لوحات، تمّ ضبطها،وضبط كميّة من المخدّرات المُعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:• /43/ كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على حوالي /0،5/ غ. من مادة الكوكايين• /16/ كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على حوالي /20/ غ. من مادة حشيشة الكيف• /3/ أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي /50/ غ. من مادة حشيشة الكيف• كيس نايلون لون زيتي بداخله حوالي /25/ غ. من مادة حشيشة الكيف• /7/ أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي /7/ غ. من مادة الماريجوانا• كيس نايلون شفاف بداخله /28/ حبة كبتاغون• قارورة زجاجيّة بداخلها مادّة شفّافة سائلة نوع "كيتامين"• كيس نايلون شفاف بداخله /15/ حبة من مادة XTC• كيس شفاف نايلون بداخله بقايا من مادة حشيشة الكيف بحجم حبة اللوز• مبلغ وقدره /745/ دولارًا أميركيًّا، وحوالي /2،500،000/ ل.ل• هاتف خلوي.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، بناءً على إشارة القضاء المختص.