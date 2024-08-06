دريان عاد من السعودية بعد ادائه مناسك العمرة

عاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية بعد ادائه مناسك العمرة.



كما شارك في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة.

Advertisement