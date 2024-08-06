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لبنان

دريان عاد من السعودية بعد ادائه مناسك العمرة

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:46
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عاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية بعد ادائه مناسك العمرة.

كما شارك في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة.
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