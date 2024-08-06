طائرة جديدة استخدمها "حزب الله" في هجوم نهاريا... ما هو نوعها؟

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توغلت مسيّرات تابعة لـ"حزب الله" في نهاريا شمالي فلسطين المحتلة، الأمر الذي كشف الستار عن نوع جديد من الطائرات من دون طيار يبدو أنه أصبح في قبضة "المقاومة الإسلاميّة".ووفقا لمعهد "ألما" للأبحاث، فإن الهجوم بحسب الصور والفيديوهات من المحتمل أن يكون قد نُفّذ بطائرات "شاهد 101".وأضاف المعهد أنه "قبل أسابيع قليلة مضت، كان "حزب الله" يستخدم بشكل أساسي الطائرة الانتحارية من دون طيار من طراز "أبابيل"، وفي 11 تموز خلال هجوم بطائرة من دون طيار على منطقة الكابري، شهدنا لأول مرة استخدام الحزب للطائرة الكهربائية "شاهد 101". (سكاي نيوز)