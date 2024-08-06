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لبنان

طائرة جديدة استخدمها "حزب الله" في هجوم نهاريا... ما هو نوعها؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:52
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توغلت مسيّرات تابعة لـ"حزب الله" في نهاريا شمالي فلسطين المحتلة، الأمر الذي كشف الستار عن نوع جديد من الطائرات من دون طيار يبدو أنه أصبح في قبضة "المقاومة الإسلاميّة".

ووفقا لمعهد "ألما" للأبحاث، فإن الهجوم بحسب الصور والفيديوهات من المحتمل أن يكون قد نُفّذ بطائرات "شاهد 101".
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وأضاف المعهد أنه "قبل أسابيع قليلة مضت، كان "حزب الله" يستخدم بشكل أساسي الطائرة الانتحارية من دون طيار من طراز "أبابيل"، وفي 11 تموز خلال هجوم بطائرة من دون طيار على منطقة الكابري، شهدنا لأول مرة استخدام الحزب للطائرة الكهربائية "شاهد 101". (سكاي نيوز)

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