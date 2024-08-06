قائد الجيش استقبل وفد رابطة قدماء القوات المسلحة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدا من رابطة قدماء القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر.



وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.

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