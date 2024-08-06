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لبنان

قائد الجيش استقبل وفد رابطة قدماء القوات المسلحة

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:53
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدا من رابطة قدماء القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر.

 وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.
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