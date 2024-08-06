بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟

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ويظهر في الصورة نتنياهو وهو جالس في مكتبه. عقب اغتيال إسرائيل القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّ طائرة تجسّس تابعة لـ"الحزب" التقطتها لرئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في مكتبه.ويظهر في الصورة نتنياهو وهو جالس في مكتبه.

وكما يبدو، فإنّ الصورة المتداولة التقطت من خارج المبنى عبر النافذة.



وتبيّن بعد التدقيق أنّ الصورة مركّبة والتقطت لنتنياهو في العام 2009. (الحرة)