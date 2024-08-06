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لبنان

شيخ العقل التقى وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي

Lebanon 24
06-08-2024 | 10:30
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في دار الطائفة في بيروت وفدا من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة نائب الرئيس وائل الحسنية، لشكر شيخ العقل على "مواقفه الوطنية ولا سيما بخصوص مجزرة مجدل شمس".
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وصرّح الحسنية بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لشكره أولاً على موقفه الوطني إزاء الفتنة التي حاولت إسرائيل زرعها من خلال مجزرة مجدل شمس، وهذا الموقف فوّت الفرصة على العدو الإسرائيلي وكذلك فتنة داخل الكيان اللبناني، واشادتنا بدور سماحته الوطني ودور الطائفة عموما، وكان اللقاء فرصة تداولنا خلالها بمواضيع عامة اقتصادية واجتماعية ومسائل تحول دون حصول المواطنين على حقهم منها".

اضاف: "ان الدور الذي يلعبه سماحته على المستوى الوطني العام لحماية لبنان، اذ ثمة تهديد إسرائيلي وجودي لمجتمعنا، والضرورة تقتضي هنا الحماية بوجه المخاطر والمحاولة الإسرائيلية لضرب لبنان والمحيط العربي وتهويده ونقله من حالته الوطنية الى كانتونات ولامركزيات معينة ينادي بها البعض، وقوتنا في ان نكون يدا واحدة متعاونين لنصرة المشروع الوطني الواحد".
 
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