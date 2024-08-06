"القوات": جعجع بألف خير

نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، ما يشاع عن صحة رئيس الحزب سمير جعجع.







وقالت في بيانها: "تتداول بعض المجموعات المكشوفة الهوية والمعروفة التوجُّه خبرًا عن صحة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وهذا ينمّ عن عقلية هذه المجموعات ونفسيتها، وفي مطلق الأحوال فإنّ هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ونطمئن المحبين بأنّ صحة رئيس "القوات" بألف خير وهو يتابع نشاطه المكثّف كالمعتاد من مقر القيادة في معراب".

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