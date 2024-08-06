Advertisement

لبنان

"القوات": جعجع بألف خير

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1231115-638585644647097960.jpg
Doc-P-1231115-638585644647097960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، ما يشاع عن صحة رئيس الحزب سمير جعجع.



وقالت في بيانها: "تتداول بعض المجموعات المكشوفة الهوية والمعروفة التوجُّه خبرًا عن صحة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وهذا ينمّ عن عقلية هذه المجموعات ونفسيتها، وفي مطلق الأحوال فإنّ هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ونطمئن المحبين بأنّ صحة رئيس "القوات" بألف خير وهو يتابع نشاطه المكثّف كالمعتاد من مقر القيادة في معراب".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2024-08-06
13:17 | 2024-08-06
13:15 | 2024-08-06
13:12 | 2024-08-06
13:07 | 2024-08-06
13:05 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24