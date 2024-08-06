حزب الله شيع الشهيد علي جمال الدين جواد

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شيع "حزب الله" في روضة الحوراء زينب - الغبيري، الشهيد علي جمال الدين جواد (كربلا)، بمسيرة حاشدة انطلقت من باحة الروضة وجابت الشوارع المحيطة بها، بمشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري وعدد من العلماء وشخصيات وعوائل الشهداء.وقبل انطلاق مسيرة التشييع، أقيمت مراسم تكريمية للشهيد، حيث حمل النعش على الاكف، ثم أقيمت الصلاة على الجثمان قبل أن يوارى في الثرى. (الوكالة الوطنية)