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لبنان

حزب الله شيع الشهيد علي جمال الدين جواد

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:19
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شيع "حزب الله" في روضة الحوراء زينب - الغبيري، الشهيد علي جمال الدين جواد (كربلا)، بمسيرة حاشدة انطلقت من باحة الروضة وجابت الشوارع المحيطة بها، بمشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري وعدد من العلماء وشخصيات وعوائل الشهداء.
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وقبل انطلاق مسيرة التشييع، أقيمت مراسم تكريمية للشهيد، حيث حمل النعش على الاكف، ثم أقيمت الصلاة على الجثمان قبل أن يوارى في الثرى. (الوكالة الوطنية)
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