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لبنان

قبل إطلالة نصرالله.. هذا ما فعله "حزب الله"

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:44
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اعلن "حزب الله" في بيان اليوم الثلاثاء، انه استهدف جمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.


وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة‎ ‎‏05:00‏‎ ‎‏من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-08-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية".
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