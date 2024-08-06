قبل إطلالة نصرالله.. هذا ما فعله "حزب الله"

اعلن "حزب الله" في بيان اليوم الثلاثاء، انه استهدف جمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.





وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة‎ ‎‏05:00‏‎ ‎‏من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-08-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية".

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