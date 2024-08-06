خلال اطلالة نصرالله.. وزير إسرائيلي يعلّق: علينا اغتياله!

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء ان "على إسرائيل ألا ترد على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بل أن تغتاله".



وتزامن تصريح سموتريتش مع القاء نصرالله كلمة لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القيادي فؤاد شكر، مؤكداً فيها أن الرد آت على اغتيال شهيده.

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